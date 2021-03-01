Сотрудники домов-интернатов Тюменской области учатся работе с психически нестабильными людьми

| Фото: Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации ВКонтакте | Фото: Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации ВКонтакте

Семинары по безопасным методам работы с гражданами, имеющими психические расстройства, провели в марте для медицинских и социальных работников домов-интернатов Тюменской области специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Как отмечают эксперты, условия стационарного учреждения – специфически обусловленная среда пребывания находящихся в ней людей: как получателей социальных услуг, так и сотрудников. Немаловажным гарантом эффективной профессиональной деятельности является создание в стационарном учреждении безопасной среды. Важно максимально устранить влияние факторов риска на проживающих, создать для них условия комфорта и безопасности, позволяющие эффективно удовлетворять все свои жизненно важные потребности.

Однако речь идет не только о безопасности проживающих, но и работников учреждения. Выполняя различные процедуры и манипуляции по уходу, социальные работники подвержены физическим нагрузкам, связанным с перемещением тяжелобольных и маломобильных граждан, вредному влиянию дезинфицирующих и фармакологических средств, психоэмоциональным перегрузкам.

Если на больного человека факторы риска действуют только определенное время, то персонал подвержен их влиянию длительно, годами. В случае, когда медицинские или социальные работники не знают, как защитить себя от их воздействия, неизбежен вред их собственному здоровью. Особенную актуальность приобретает эта тема в условиях полной изоляции стационаров соцобслуживания в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Слушатели семинаров изучили такие основные вопросы по теме, как врачебная деонтология и медицинская этика, особенности ухода за людьми, страдающими психическими расстройствами, соблюдение принципов собственной безопасности при организации ухода и оказании экстренной помощи человеку с психическим расстройством, особенности общения с пожилыми людьми, страдающими психическими расстройствами, и их родственниками, профилактика и разрешение конфликтов. Также специалисты освоили некоторые техники профилактики синдрома эмоционального выгорания и формирования навыков стрессоустойчивости.