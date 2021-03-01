Под Тюменью ликвидировали несанкционированную свалку снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несанкционированную свалку снега ликвидировали под Тюменью недалеко от индустриального парка "Боровский". Проблему помог решить Центр управления регионом.

КамАЗ, который устраивал свалку рядом с санитарной зоной, сфотографировал тюменец. Центр управления регионом передал информацию администрации пос. Боровский.

В течение выходных дней подрядная организация расчистила участок от снега, а сведения о возчиках, незаконно складировавших снег, переданы в полицию.