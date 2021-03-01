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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Под Тюменью ликвидировали несанкционированную свалку снега

Общество, 14:39 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несанкционированную свалку снега ликвидировали под Тюменью недалеко от индустриального парка "Боровский". Проблему помог решить Центр управления регионом.

КамАЗ, который устраивал свалку рядом с санитарной зоной, сфотографировал тюменец. Центр управления регионом передал информацию администрации пос. Боровский.

В течение выходных дней подрядная организация расчистила участок от снега, а сведения о возчиках, незаконно складировавших снег, переданы в полицию.

ЦУР Тюменской области | Фото: ЦУР Тюменской области

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# свалки , снег

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