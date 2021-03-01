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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на две недели закроют участок улицы Малой Заречной

Общество, 18:40 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет временно прекращено на участке ул. Малой Заречной в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится с 5 по 20 апреля в районе домов № 51 и № 55 по ул. Малой Заречной в связи с оптимизацией водопроводной сети. Схемы объезда: улицы Хабибуллы Якина и Казаровская.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты движения.

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# ограничение движения

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