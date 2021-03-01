Виктор Рейн предложил сформировать в Тюменской области "Культурный десант"

Фото из аккаунта Виктора Рейна в Инстаграм | Фото: instagram.com/viktor_rein72/ Фото из аккаунта Виктора Рейна в Инстаграм | Фото: instagram.com/viktor_rein72/

"Культурный десант", который будет курсировать по селам, деревням, отдаленным районам может появиться в Тюменской области. С такой инициативой выступил заместитель председателя регионального парламента Виктор Рейн.

"Тюменская область - большой регион, который объединяет крайне отдаленные территории. Но даже там кипит жизнь, насыщенная событиями и мероприятиями. Ранее по всей стране была запущена добровольческая акция "Снежный десант". Это уникальный формат, когда молодые люди оказывают помощь старшему поколению, организуют спортивный, культурный досуг, проводят мероприятия. Предлагаю сформировать "Культурный десант" по аналогии с этим проектом", - написал Виктор Рейн в своем аккаунте в Instagram.

По его мнению, молодые, перспективные, активные тюменцы, представители сферы культуры, могли бы наполнять других позитивной энергией, вдохновлять и мотивировать.

У студентов появится возможность проводить практические исследования, брать за основу новый опыт при написании курсовых и дипломных работ. Научная деятельность приобретет прикладной характер, как, например, у строителей или дизайнеров. Благодаря этому молодые люди перестанут работать "в корзину", реализуют действительно нужные и интересные проекты, считает депутат.

"Кроме того, это отличный шанс познакомить будущих специалистов с возможностями тюменского села, привлечь новые перспективные кадры для работы на этих территориях. Мы готовы помочь с предоставлением жилья, земельных участков, рабочих мест, курировать этих ребят в дальнейшем", - резюмировал Виктор Рейн.