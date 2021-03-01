Тюменцы могут обратиться за перерасчетом ежемесячной выплаты на детей до конца года

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

До конца 2021 года тюменцы могут подать заявление для перерасчета ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Независимо от месяца обращения, при наличии права на данную выплату, перерасчет будет осуществлен с 1 января 2021 года, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Указ об изменении условий и размера предоставления выплаты подписан президентом Российской Федерации 10 марта. Выплата будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке семьям.

Критерии в ближайшее время установят на федеральном уровне. Информация об утверждении федерального нормативного правового акта будет доведена до населения Тюменской области.

Заявления будут приниматься через филиалы МФЦ и Портал госуслуг.