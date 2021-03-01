Мясо, рыбу, сыр и мед смогут приобрести тюменцы на выставке-продаже

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 участников представят свою продукцию на выставке-продаже "Продэкспо-2021. Продукты питания", которая откроется в Выставочном зале в Тюмени 24 марта.

Здесь можно будет приобрести мясо, колбасы, рыбу, масло, сыр, молоко, мед, хлебобулочные, кондитерские изделия, специи и многое другое.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-центре АО "Тюменская ярмарка', география участников широка. В областную столицу приедут представители Барнаула, Башкортостана, Екатеринбурга, Иваново, Ирбита, Ишима, Кургана, Новороссийска, Новосибирска, Омска, Перми и других городов. Участие в выставке примут и тюменцы.

Выставка-продажа "Продэкспо" – событие традиционное, его организуют в Тюмени уже более 20 лет.

"Ежегодная специализированная выставка неизменно собирает экспонентов из России, ближнего зарубежья. Для многих она стала стартом успешного бизнеса. Выставка сопровождается насыщенной деловой программой и обширной информационной поддержкой. В 2019 году ее посетили более четырех тысяч человек", – добавили в пресс-центре АО "Тюменская ярмарка'".

24 марта выставка откроется в 11 часов и проработает до 18 часов. С 25 по 27 марта гостей будут ждать с 10 до 18 часов. 28 марта – с 10 до 16 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова