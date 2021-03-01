О туристической привлекательности Тюменской области написал журнал "National Geographic Traveler"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О деревянном зодчестве Тюмени, термальных источниках Тюменской области, тобольской косторезной мастерской, селе Покровское – родине Распутина написали авторы журнала "National Geographic Traveler". Номер вышел 17 марта.

"Тюмень для Сибири – настоящая точка отсчета. Отсюда началась ее современная история, и именно сюда стоит отправиться тем, кто хотел бы поближе познакомиться с этим удивительным краем и заглянуть в его сердце, которое на поверку оказывается совсем не холодным", - так анонсировали журналисты материал о тюменском регионе.

Гид по Тюмени и Тобольску Любовь Витковская поведала на страницах журнала историю образования Тюмени, поделилась советами, где стоит прогуляться по городу и что приметить.

Генеральный директор термального комплекса "ЛетоЛето" сказала о том, что тюменские горячие источники по качеству и составу не уступают водам Баден-Бадена и Карловых Вар.

"Помимо хорошо известных Тюмени и Тобольска обязательно стоит посетить и маленькие городки и посёлки, до которых сегодня добираются немногие туристы. Например, село Покровское. Это уникальное место — малая родина самой загадочной личности, Григория Распутина", - говорит со страниц журнала о природе и путешествиях директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

О северных деликатесах и мистическом месте в ресторане "Чум" журналистам рассказала его шеф-повар Наталья Трапезникова.

Подробнее познакомится с материалом о уникальном туристическом потенциале Тюменской области можно по ссылке.

Анжела Лебедева