Выставку о культуре сибирских татар откроют в Тюмени

| Фото: из сообщества "Легенды Сибири" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Легенды Сибири" во ВКонтакте

Выставка "Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени" откроют в галерее сувениров "Легенды Сибири" 24 марта в 17 часов.

"Мы хотим показать тюменцам и нашим гостям небольшой кусочек жизни из культуры татар и бухарцев. Совместно с Ембаевским сельским музеем, Центром татарской культуры Тюмени, частными коллекционерами и энтузиастами Альмирой Сажиной, Зулейхой Алишевой, компанией "Эбием" подготовили экспозицию предметов быта татар и бухарцев, проживавших в Тобольской губернии и Тюменской области. Это подлинные предметы, которыми пользовались наши земляки в прошлых веках: головные уборы, одежда, скатерти, ковры, книги и другое", – рассказал директор галереи сувениров "Легенды Сибири" Михаил Михайлов.

Выставка проработает до 31 мая по адресу: ул. Володарского, 47. Тюменцы и гости города смогут посетить ее по будням с 10 до 20 часов, по выходным – с 10 до 18 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.