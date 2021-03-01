Проекты бэби-фестиваля и спектакля для двоих зрителей представили в Тюмени на конкурс "ЦЕХ"

| Фото: молодежный театральный центр «Космос» | Фото: молодежный театральный центр «Космос»

Прием заявок на первую волну конкурса творческих проектов "ЦЕХ" завершился в Тюмени, сообщает молодежный театральный центр "Космос".

Защиты проектов пройдут 30, 31 марта и 2 апреля в онлайн-формате. Какие проекты появятся в Тюмени в этом году станет известно 9 апреля.

В этом году среди проектов – всероссийские театральные и музыкальные фестивали, мастер-классы, лекции, лаборатории различных форматов и направленностей. Есть идеи фестиваля немого кино с живым оркестром и спектакля для двух зрителей, которые не просто смотрят, а становятся действующими лицами постановки.

Какие проекты реализуют в городе до августа этого года решит экспертный совет. В него войдут кандидат искусствоведения Юлия Клейман, театральный продюсер Мария Слоева, театральный режиссер Александр Шумилин и другие.

Стать зрителем защиты сможет каждый. Трансляции пройдут 30, 31 марта и 2 апреля на youtube-канале "Космоса".