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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три женщины и мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 15:19 23 марта 2021

mos.ru, М. Мишин | Фото: mos.ru, М. Мишин

Четыре человека скончались от последствий COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, по данным на 23 марта, передает оперативный штаба региона.

Несмотря на усилия врачей умер 73-летний мужчина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии. Скончалась 68-летняя женщина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии.

Не удалось спасти жизни женщины 74 лет, она умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, и женщины 70 лет, которая погибла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-бактериальной, интерстициально-гнойной микроабсцедирующей бронхопневмонии. У всех были хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 353 пациента с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки в регионе заболели коронавирусом 69 человек (с начала пандемии - 33 тыс. 100), 65 человек выздоровели (за весь период - 31 тыс. 160);

16 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 5 тыс. 650 человек остаются под медицинским наблюдением, 619 человек - на перевахтовке.

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# коронавирус , пандемия

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