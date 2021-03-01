На ЛПДС "Торгили" заменили магистральные электронасосные агрегаты

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" заменило четыре магистральных электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Торгили-2" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Современные электронасосные агрегаты с электродвигателями мощностью 8000 кВт установили взамен отработавших нормативный срок. Новое оборудование произведено на российских заводах АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и ООО "Русские Электрические Двигатели" (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения. Установленные насосные агрегаты рассчитаны на перекачку с номинальной производительностью 10000 куб. метров в час с и напором 210 м вод. ст., КПД составляет 90%.

Новые электронасосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом, повышенный уровень КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Установленное насосное оборудование повысило безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также промышленную и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В ходе работ по техническому перевооружению также выполнена замена вспомогательного оборудования, выработавшего свой нормативный срок. В том числе заменена маслосистема, система утечек и дренажа, установлены датчики вибрации, температуры, давления.

Работы по обновлению насосного оборудования НПС "Торгили-2" проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь" с февраля 2020 года. Оборудование прошло комплексное испытание, функционирует в штатном режиме.