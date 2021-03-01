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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

24 марта температура воздуха в Тюмени прогреется до плюсовой отметки

Общество, 07:50 24 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Минус 3 - плюс 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 24 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег к ночи. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Вечером направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление пониженное - 749-751 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов. Долгота дня 12 часов 31 минуту. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

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# погода в Тюмени

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