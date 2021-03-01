207 лет назад русские войска вступили в Париж

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

31 марта 1814 года русская армия вступила в Париж. Падение города стало окончанием всего периода наполеоновских войн.

Взятие столицы Франции 31 марта стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года, после которого французский император Наполеон I Бонапарт отрекся от трона. Разбитая под Лейпцигом в октябре 1813 года наполеоновская армия уже не могла оказывать серьезного сопротивления. В начале 1814 года войска союзников, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, вторглись на территорию Франции для свержения французского императора.

Cоюзные армии подошли к передовой линии обороны Парижа 29 марта. Город на тот момент насчитывал до 500 тыс. жителей и был неплохо укреплен. Войска союзников состояли из трех основных колонн: правую (русско-прусскую) армию возглавлял фельдмаршал Блюхер, центральную - российский генерал Михаил Барклай-де-Толли, левой колонной руководил кронпринц Вюртембергский.

Сражение за Париж стало одной из самых кровопролитных битв для союзных войск, потерявших за один день более 8 тыс. солдат, 6 тыс. из которых - воины российской армии. Наступление началось 30 марта рано утром. Видя с Монмартра гигантские размеры наступающих войск, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт покинул поле боя. В течение 30 марта все пригороды французской столицы были заняты союзниками.

Видя, что падение города неизбежно и стараясь уменьшить потери, маршал Мармон отправил парламентера к русскому императору. Однако Александр I предъявил жесткий ультиматум о сдаче города под угрозой его уничтожения. 31 марта в 2 часа ночи капитуляция Парижа была подписана. К 7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия должна была покинуть Париж. В полдень русская гвардия во главе с императором Александром I торжественно вступила в столицу Франции.

По информации Российского военно-исторического общества и Президентской библиотеки