Историк моды Мэган Виртанен расскажет тюменцам о советском стиле на онлайн-встрече

| Фото: со страницы Мэган Виртанен ВКонтакте | Фото: со страницы Мэган Виртанен ВКонтакте

На онлайн-встречу с историком моды и автором книги "Советская мода. 1917-1991" Мэган Виртанен приглашает тюменцев Областная научная библиотека 26 марта, начало в 16 часов. Мероприятие пройдет в рамках проекта "#ЛитМост. Эксмо объединяет", сообщает учреждение.

Мэган Виртанен преподавала историю костюма в СПбГУ, писала материалы для "Harper’s Bazaar", "РИА Новости", "Собака.ру", выступает с лекциями и консультациями.

Альбом "Советская мода. 1917-1991" - это не только подробный рассказ о моде, но и культурологическое исследование и парадоксальный ответ на вопрос: а была ли она в Советском Союзе?

На встрече автор поговорит о моде и расскажет о том, как ей удалось собрать под одной обложкой почти целый век советской моды.

Эфир пройдет в формате телемоста и будет транслироваться в Yuotube, в Facebook, ВКонтакте и в Одноклассниках.

В комментариях к трансляции можно задать вопрос. Автор лучшего получит в подарок книгу Мэган Виртанен.