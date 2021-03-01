В Тюмени 2,5 тыс. домов подключили к центральному водоснабжению за три года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 2,5 тыс. домов подключили к централизованной системе водоснабжения в Тюмени за три года. Более 230 км сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в рамках концессии.

Итоги деятельности "Росводоканал Тюмень" по реализации концессионных соглашений в Тюмени и Тюменском районе были признаны успешными на заседании Межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области, сообщает предприятие.

В развитие систем водоснабжение и водоотведения в Тюмени за три года действия концессионного соглашения инвестировано 4,7 млрд рублей. Потери воды сократились с 30% до 11,3%. Ведется постоянная работа по автоматизации системы управления производством, масштабная реконструкция водоочистных сооружений и объектов по очистке сточных вод.

Значительных результатов концессионеру удалось достичь и за год работы в Тюменском районе. Построено более 110 км сетей водоснабжения и водоотведения, 30 км сетей водопровода капитально отремонтировано. После промывки сетей водоотведения число засоров на один километр сетей удалось сократить с 3,7 до 1,5.

"При проведении торговых процедур нами была получена экономия - мы выполнили все запланированные мероприятия, израсходовав меньше средств, чем планировалось изначально. На сэкономленные деньги по согласованию с администрацией города расширили перечень программных мероприятий и в этом году начнем строительство сетей водоснабжения общей протяженностью более 30 км к селам Онохино, Червишево, поселку Московский, селу Перевалово и деревне Ушакова. Еще больше жителей района получат доступ к чистой воде с городских сооружений", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

Он отметил, что в компании большое внимание уделяется воспитанию культуры пользования услугами предприятия, в частности, водоотведения. Предприятие информирует тюменцев о ликвидации засоров и промывке коллекторов, призывая соблюдать правила пользования хозяйственно-бытовой канализацией.

Члены Межотраслевого совета отметили, что "Росводоканал Тюмень" является не только эффективным концессионером, но и ответственным работодателем. На предприятии созданы комфортные и безопасные условия труда для 1,2 тыс. сотрудников. Специалисты проходят обучение, имеют ряд социальных гарантий. Это позволило снизить текучесть кадров с 17% в 2015 году до 9,3% в 2020.