Средний возраст самозанятых в Тюменской области составил 33 года

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Тюменская область вошла в топ российских регионов, средний возраст самозанятых в которых - 33 года. По данным Федеральной налоговой службы России, такими показателями могут похвастаться еще четыре субъекта Российской федерации - Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская области.

Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.

Всего за время эксперимента с начала 2019 года ФНС России зарегистрировала два млн самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тыс. человек.

Самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей. При этом у 85% зарегистрированных ранее не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тыс. несовершеннолетних.

Среди всех самозанятых 60% - мужчины, 40% - женщины. Топ "женских" профессий: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ "мужских" профессий: сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.

Примечательно, что около 30% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.