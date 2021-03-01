В Тюмени 49 врачей и ординаторов получили допуск к работе после аккредитации

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

49 ординаторов и врачей прошли аккредитацию и получили допуск к профессиональной деятельности после завершения обучения по программам профессиональной переподготовки в Тюменском ГМУ, сообщает вуз.

Аккредитация прошла по 12 специальностям. Экзаменуемые продемонстрировали отличные показатели как теоретической, так и практической подготовки, отмечают эксперты.

Процедура аккредитации проводилась в Региональном мультипрофильном симуляционно-аккредитационном центре (РМСАЦ). Высокотехнологичное оснащение центра позволило организовать процесс по модульному принципу и проводить аккредитацию сразу по нескольким специальностям в один день.