Жители Заводоуковска присоединились ко всероссийскому буккроссингу

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Жители Заводоуковска присоединились ко всероссийскому буккроссингу – акции "Добро на книжной полке". В городе, в общественных местах, установили и пополнили книжные полки, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Они расположены по адресам: ул. Вокзальная, 44/1 и ул. Глазуновская, 5. Там же находится информация о правилах книгообмена. Для участия в акции нужно принести на полку свою книгу, вложив в нее закладку с посланием будущему читателю. Также можно бесплатно выбрать книгу среди имеющихся.

Организаторы отмечают, что акция призвана повысить процент читающих людей, особенно, среди молодежи. В ближайшее время такие же полки установят в торговых центрах, учебных заведениях, кафе и на вокзалах Тюмени, Тобольска и Казанского района.