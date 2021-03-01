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Жители Заводоуковска присоединились ко всероссийскому буккроссингу

Общество, 17:54 24 марта 2021

региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Жители Заводоуковска присоединились ко всероссийскому буккроссингу – акции "Добро на книжной полке". В городе, в общественных местах, установили и пополнили книжные полки, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Они расположены по адресам: ул. Вокзальная, 44/1 и ул. Глазуновская, 5. Там же находится информация о правилах книгообмена. Для участия в акции нужно принести на полку свою книгу, вложив в нее закладку с посланием будущему читателю. Также можно бесплатно выбрать книгу среди имеющихся.

Организаторы отмечают, что акция призвана повысить процент читающих людей, особенно, среди молодежи. В ближайшее время такие же полки установят в торговых центрах, учебных заведениях, кафе и на вокзалах Тюмени, Тобольска и Казанского района.

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# акция , буккроссинг , Молодая гвардия

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