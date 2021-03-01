Сказку "Маленький Мук" представят в виртуальном зале в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трансляцию нарисованной сказки "Маленький Мук" покажут тюменцам в виртуальном концертном зале в центре "Современник" 3 апреля в 16 часов, сообщают организаторы.
Сказку Вильгельма Гауфа представят в рамках проекта "Субботние концерты классической музыки для всей семьи".
Текст будет читать актер Григорий Сиятвинда. Над музыкальным оформлением работал ансамбль солистов "Мадригал" Московской филармонии.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+. Телефон для справок: 67-30-17.