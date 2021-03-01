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Сказку "Маленький Мук" представят в виртуальном зале в Тюмени

Общество, 08:41 25 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляцию нарисованной сказки "Маленький Мук" покажут тюменцам в виртуальном концертном зале в центре "Современник" 3 апреля в 16 часов, сообщают организаторы.

Сказку Вильгельма Гауфа представят в рамках проекта "Субботние концерты классической музыки для всей семьи".

Текст будет читать актер Григорий Сиятвинда. Над музыкальным оформлением работал ансамбль солистов "Мадригал" Московской филармонии.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+. Телефон для справок: 67-30-17.

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# виртуальный концертный зал , дети , сказка , трансляция

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