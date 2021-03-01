Из-за долгов по алиментам тюменец лишился дорогой иномарки

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Тюменец расстался с автомобилем Chrysler, чтобы расплатиться с долгами по алиментам. Задолженность перед двумя сыновьями составила более 600 тыс. рублей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Автомобиль был передан бывшей супруге в счет погашения долга по алиментам. Ранее отец уклонялся от общения с приставами, оплачивая алименты от случая к случаю и не в полном объеме.

Изучив его имущественное положение, сотрудники отдела судебных приставов установили, что тюменец официально не трудоустроен и денежными средствами не обладает – его счета в банках пусты, но в собственности имеется дорогой автомобиль.

Был составлен акт описи имущества, после чего транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку. Когда продать автомобиль не удалось, его передали взыскателю.

Бывшая жена приняла иномарку в счет погашения долга, а текущие выплаты будут удерживаться из зарплаты тюменца, поскольку после изъятия автомобиля он устроился на работу.