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Из-за долгов по алиментам тюменец лишился дорогой иномарки

Общество, 16:23 24 марта 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Тюменец расстался с автомобилем Chrysler, чтобы расплатиться с долгами по алиментам. Задолженность перед двумя сыновьями составила более 600 тыс. рублей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Автомобиль был передан бывшей супруге в счет погашения долга по алиментам. Ранее отец уклонялся от общения с приставами, оплачивая алименты от случая к случаю и не в полном объеме.

Изучив его имущественное положение, сотрудники отдела судебных приставов установили, что тюменец официально не трудоустроен и денежными средствами не обладает – его счета в банках пусты, но в собственности имеется дорогой автомобиль.

Был составлен акт описи имущества, после чего транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку. Когда продать автомобиль не удалось, его передали взыскателю.

Бывшая жена приняла иномарку в счет погашения долга, а текущие выплаты будут удерживаться из зарплаты тюменца, поскольку после изъятия автомобиля он устроился на работу.

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# алименты , судебные приставы

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