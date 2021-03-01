Тюменцы страхуют свое жилье чаще других жителей Урала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самыми активными страхователями жилья на Урале стали жители Тюменской области. В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10 % россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Исследование, проведенное в 75 городах с населением более 250 тыс. человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам).

"Согласно нашему опросу, самый большой интерес к защите имущества на Урале проявляют жители Тюменской области – 11 % горожан утверждают, что их жилье сейчас застраховано, - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. - Активность жителей Екатеринбурга чуть меньше общероссийской: жилье страхуют 9 % горожан. В остальных уральских городах квартиры и дома страхуют реже, чем в среднем по России, и это при том, что наш регион в значительной степени подвержен подтоплениям и лесным пожарам".

Он добавил, что в Челябинске, Сургуте и Нижневартовске свое жилье защищают по 8 % жителей, в Уфе, Кургане и Стерлитамаке - по 7 %, в Магнитогорске - 6 %, в Нижнем Тагиле - 5 %.

Полис "Сбербанк страхования" по программе "Защита дома +" можно приобрести во всех отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, причем в Сбербанк Онлайн до 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25 %.

Страховой полис покрывает самые распространенные риски, которым может подвергаться жилье: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2 % участников исследования "Сбербанк страхования" говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства. Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

"По данным Центробанка, на аварии систем отопления, водопровода и канализации приходится 20 % от общего количества выплат по страхованию квартир и домов граждан. "Сбербанк страхование" за 2020 год урегулировал 10,7 тысяч страховых случаев по программе "Защита дома +" и ипотечному страхованию и выплатил клиентам один миллиард рублей", - сообщила директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре.

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространенным страховым случаям в программе "Защита дома +" от "Сбербанк страхования" действует программа упрощенной процедуры сбора и подачи документов "Зелёный коридор", по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.