В Тюменской области в 2021 году проведут 220 км газопровода

Газпром газораспределение Север Газпром газораспределение Север

220 км газовых сетей построят в Тюменской области в 2021 году в рамках региональной программы газификации, сообщил директор по капитальному строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Север" Андрей Иванов.

По его словам, более 6 тыс. 300 семей получат возможность газифицировать свои дома.

Газпром газораспределение Север Газпром газораспределение Север

В скором времени подключить дома к сетям газоснабжения смогут более ста семей поселка Новикова в Исетском районе. Газовики приступили здесь к строительству газопровода, который дойдет до границ каждого земельного участка. Жителям поселка, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Север", останется лишь провести внутренние работы и купить необходимое газовое оборудование.