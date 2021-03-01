  • 24 марта 202124.03.2021среда
  • USD75,3585
    EUR89,7670
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени усилят контроль за безопасностью из-за роста ДТП с детьми

Общество, 18:57 24 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на дороге предпримет ГИБДД Тюменской области в связи с ростом аварий с участием несовершеннолетних в Тюмени. Только за минувшие сутки произошло шесть ДТП с участием детей. В них получили травмы девять ребят в возрасте от пяти до 17-ти лет.

Наряды ДПС уже несут службу вблизи школ. Передвижные посты будут работать у торгово-развлекательных центров, контролируя соблюдение ПДД детьми при переходе проезжей части, а также взрослыми водителями при проезде пешеходных переходов. В рейдах примут участие общественники, родительские патрули.

В рамках мероприятия #ВеснаБезДТП сотрудники подразделений ГИБДД проведут уроки дорожной безопасности и минутки безопасности в школах.

В органы образования направят электронные памятки с правилами безопасности и предупреждением о дорожных ловушках для детей и родителей.

"Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, как в населенных пунктах, так и на федеральных и региональных автодорогах. Ежедневно автоинспекторы выявляют от 30 до 50-ти нарушений при перевозке детей в легковых автомобилях", – добавили в региональной ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дети , детская безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:08 24.03.2021В Роспотребнадзоре рассказали, как побороть авитаминоз
18:57 24.03.2021В Тюмени усилят контроль за безопасностью из-за роста ДТП с детьми
18:56 24.03.2021Старинные татарские украшения и предметы выставили в галерее сувениров в Тюмени
18:46 24.03.2021Новую школу в Тобольском районе сдадут к началу учебного года