В Тюмени усилят контроль за безопасностью из-за роста ДТП с детьми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на дороге предпримет ГИБДД Тюменской области в связи с ростом аварий с участием несовершеннолетних в Тюмени. Только за минувшие сутки произошло шесть ДТП с участием детей. В них получили травмы девять ребят в возрасте от пяти до 17-ти лет.

Наряды ДПС уже несут службу вблизи школ. Передвижные посты будут работать у торгово-развлекательных центров, контролируя соблюдение ПДД детьми при переходе проезжей части, а также взрослыми водителями при проезде пешеходных переходов. В рейдах примут участие общественники, родительские патрули.

В рамках мероприятия #ВеснаБезДТП сотрудники подразделений ГИБДД проведут уроки дорожной безопасности и минутки безопасности в школах.

В органы образования направят электронные памятки с правилами безопасности и предупреждением о дорожных ловушках для детей и родителей.

"Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, как в населенных пунктах, так и на федеральных и региональных автодорогах. Ежедневно автоинспекторы выявляют от 30 до 50-ти нарушений при перевозке детей в легковых автомобилях", – добавили в региональной ГИБДД.