Молодежная администрация Тюмени пройдет образовательный интенсив

| Фото: Молодежная администрация Тюмени во ВКонтакте | Фото: Молодежная администрация Тюмени во ВКонтакте

Участники молодежной администрации Тюмени пройдут образовательный курс, направленный на повышение профессиональных компетенций, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Первая лекция "Стратегическое планирование" пройдет 25 марта в мультцентре "Контора пароходства". Спикером выступит председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев. Он расскажет о поэтапной реализации идей, планов и мероприятий.

Свое участие в образовательных коворкингах подтвердили председатель комиссии по поддержке СО НКО Михаил Мельцер, председатель региональной общественной организации "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Виталий Криводанов, а также специалисты центра "Дзержинец".