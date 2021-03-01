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Творческих тюменцев приглашают провести мастер-классы на фестивале "Сны улиц"

Общество, 14:05 25 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стать соорганизаторами фестиваля уличных театров "Сны улиц-2021" и провести мастер-класс для гостей мероприятия на площадке "Арт-бульвар" предлагают тюменцам.

Желающим провести занятия необходимо заполнить анкету. Организаторы приглашают поделиться творческим опытом в разных направлениях. Это могут быть мастер-классы по музыке, танцам, йоге, рисованию, лепке, поделкам из бумаги.

Фестиваль "Сны улиц 2021" пройдет в Тюмени в июле.

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# мастер-класс , Сны улиц

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