Старинные татарские украшения и предметы выставили в галерее сувениров в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Украшения и предметы, которым более ста лет, можно увидеть на выставке "Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени", которая открылась в галерее сувениров "Легенды Сибири" 24 марта.

"Все мы знаем про хантов, манси и ненцев, которых на юге региона практически нет. Но есть большая группа татар, о которых мы почти ничего не знаем. Думаю, всем будет интересно посмотреть на золотное шитье, изделия XIX века, оригинальные вещи из музейных экспозиций и частных коллекций", – рассказал на открытии директор галереи сувениров Михаил Михайлов.

В составлении экспозиции "Культура и быт сибириских татар и бухарцев в древней Тюмени" помогали сотрудники Ембаевского сельского музея, центра татарской культуры Тюмени, частные коллекционеры и энтузиасты Альмира Сажина, Зулейха Алишева, представители компании "Эбием".

Экскурсию по экспозиции для гостей провела хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Неля Файзуллина. Она отметила, что музей обладает уникальным собранием экспонатов, является центром по сохранению языка и традиций татарского народа.

Неля Файзуллина рассказала о головных уборах татар – тюбетейках и калфаках. "Этой расшитой бисером женской тюбетейке более 130 лет. Есть мужские. Здесь стоят женские головные уборы калфаки, подаренные нашему музею жителями Ембаево", – добавила она.

На полке ниже – уникальные медные сосуды для воды. Их называют кунганами. Эти сосуды привязывали к верблюдам.

На нижней полке расположены женские сапоги с орнаментом. Основным элементом украшения является тюльпан. Для татар это символ благородства, жизнелюбия. "Цветок тюльпана даже есть на гербе и флаге нашего Ембаевского муниципального образования", – добавила Неля Файзуллина.

Здесь же представлено женское украшение, которое называется изю. Оно было воссоздано по старинным образцам. Сейчас сотрудники музея закупают материалы и кружева для проведения мастер-классов по созданию изю.

В зале галереи сувениров также установлен стол с самоваром. Это своеобразная фотозона. Посетители выставки с удовольствием фотографировались здесь на память. Здесь же можно увидеть женские наряды с оригинальным изю в золотном шитье – этому предмету более ста лет. Еще один старинный экспонат – платок, который носили замужние женщины. "Такие платки караванами везли через наше село из Китая. Их у нас несколько", – отметила Неля Файзуллина.

Также посетители галереи сувениров могут посмотреть фотографии из фондов музея и семейных архивов старожилов.

Выступил этнофольклорный ансамбль от центра татарской культуры Тюмени. Альмира Сажина приготовила для гостей национальные блюда.

Выставка проработает до 31 мая по адресу: ул. Володарского, 47. Тюменцы и гости города смогут посетить ее по будням с 10 до 20 часов, по выходным – с 10 до 18 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова