25 марта прогнозируется солнечный, но ветренный день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - плюс 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 25 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно солнечный день без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. К ночи направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление пониженное - 749-752 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 02 минут. Долгота дня 12 часов 36 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.