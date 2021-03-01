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25 марта прогнозируется солнечный, но ветренный день

Общество, 08:01 25 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - плюс 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 25 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно солнечный день без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. К ночи направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление пониженное - 749-752 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 02 минут. Долгота дня 12 часов 36 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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