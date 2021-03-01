Волонтеры-медики будут помогать МЧС в чрезвычайных ситуациях

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили региональное отделение движения "Волонтеры-медики" и ГУ МЧС по Тюменской области.

Добровольцы будут помогать населению в чрезвычайных ситуациях: при паводках, пожарах и катастрофах. В обычное время - проводить профилактическую работу по пожарной безопасности и безопасности на воде, обучать работе с пожарными оповещателями, огнетушителями, работать со школьниками кадетских классов, а также обновлять знания сотрудников МЧС по оказанию первой медицинской помощи.

Волонтеры из числа студентов Тюменского государственного медуниверситета уже имеют опыт сотрудничества с МЧС: на территории вуза проходили совместные учения по оказанию первой медпомощи в чрезвычайных ситуациях. Сейчас студенты делятся навыками в рамках проекта "Школьная команда первой помощи".

Студенты-медики также помогают персоналу больниц и поликлиник области, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников. В период пандемии волонтеры-медики ТюмГМУ трудились в штабе помощи пожилым и маломобильным категориям граждан "#МыВместе".