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В Тюмени организаторов четырех несанкционированных свалок накажут рублем

Общество, 13:00 25 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несанкционированные свалки обнаружены в Тюмени в районе оз. Песьяное, жилом районе Казарово, оз. Кривое, мкр. Комарово. Нарушителей привлекут к административной ответственности, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

По словам представителей горадминистрации, факты незаконного складирования снега и мусора зафиксированы. Вопрос взят на контроль квартальными соответствующих административных округов.

"По небольшим объемам свалок напрашивается вывод, что, скорее всего, нарушители – физические лица. К сожалению, часто горожане или службы, которые они нанимают для уборки снега, вывозят его с частных территорий в места, где запрещено складировать снежные массы. За это предусмотрено административное наказание", – отметил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

За сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, вне специально отведенных мест предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – 50 тыс. рублей; на юрлиц – 200 тыс. рублей.

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# несанкционированная свалка , штраф

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