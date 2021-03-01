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Два килограмма контрафактных очков изъяли тюменские таможенники  

Общество, 13:23 25 марта 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Два килограмма поддельных солнцезащитных очков известных мировых брендов изъяли сотрудники Тюменской таможни во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Они остановили транспортное средство с подозрительным грузом на российско-казахстанской границе, сообщает Тюменская таможня. В РФ нарушитель пытался ввезти партию контрафактных аксессуаров.

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"Обнаружены солнцезащитные очки, маркированные товарными знаками Dior, Chloe Chanel. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в полтора миллиона рублей" - отметил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

Нарушителю инкриминируется ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Все собранные материалы переданы в полицию.

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# контрафакт , Тюменская таможня

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