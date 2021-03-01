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ФК "Тюмень" завершил турецкий сбор крупной победой

Спорт, 13:11 25 марта 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Победой в контрольном матче завершили сбор в Турции футболисты "Тюмени", сообщает пресс-служба клуба.

В заключительной игре перед возобновлением первенства страны среди команд ПФЛ сибиряки взяли верх над соперниками из "КАМАЗа" - 3:0.

Счет открыл 18-летний защитник "Тюмени" Вячеслав Бардыбахин. В конце поединка дубль оформил Максим Казанков. Сначала он переправил мяч в ворота головой после фланговой передачи Антона Бочарова, а спустя минуту перекинул мяч через вратаря.

ФК "Тюмень" завершил тренировочные сборы в Турции. Чемпионат ПФЛ стартует 4 апреля. В этот день на стадионе "Геолог" тюменцы примут ульяновскую "Волгу".

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