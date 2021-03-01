Тюменские эпидемиологи в 2020 году исследовали 640 проб пищи

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Более двухсот проб продовольственных товаров, взятых в 2020 году центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, были забракованы. Всего, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, исследовано 640 проб продовольственных товаров по 15 товарным группам.

По результатам лабораторных исследований было забраковано 226 проб продовольственных товаров (35,3%).

Больше всего брака выявлено среди кулинарной продукции – 61 проба из 90 проверенных (67,8%), мучные кондитерские изделия – 8 проб из 20 проверенных (40%), хлеб и хлебобулочные изделия – 30 проб из 40 проверенных (75%).

Из молочных продуктов забраковано 48 проб масла из коровьего молока –из 91 проверенной (52,7%), сыр – 21 проба из 70 проверенных (30%), творог – 3 пробы из 30 проверенных (10%).

Из мясных рубленых полуфабрикатов было забраковано 17 проб из 55 проверенных (30,9%), колбасные изделия – 1 проба из 10 проверенных (10%), мясо птицы, в том числе полуфабрикаты – 55 проб из 88 проверенных (32,7%).

Эта работа проведена в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей", региональной программой продовольственной безопасности Тюменской области.