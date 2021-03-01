Производители Тюменской области открывают магазины с фермерской продукцией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области обеспечивает гарантированный сбыт произведенной продукции развитие и расширение фирменной торговли.

На 1 января 2021 года продукция АО "ПРОДО Тюменский бройлер" реализуется в 14 фирменных магазинах. "Ясень-Агро" и "Ясень", сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, реализует свою продукцию через сеть магазинов и фирменных отделов "Покровский". В настоящее время действует 10 торговых объектов, в том числе пять объектов в Тюмени, один – в Тюменском районе и четыре – в Ярковском районе.

Предприятиями холдинга "Арсиб" продукция "Тюменьмолоко", "Олимп" и мясокомбинат "Ялуторовский" реализуется через 37 магазинов "Сельский дворик", три из которых были открыты в 2020 году.

Через торговую сеть "Абсолют" молочная, мясная продукция и хлебобулочные изделия реализуются в 73 магазинах области, в том числе в трех магазинах, расположенных в Ялуторовске и одном магазине - в Заводоуковском городском округе.

Также в Тюмени работает фирменный магазин "Мясная лавка", где представлена продукция "Абсолют-Агро", мясокомбинат "Абсолют", "ПурагроУК". Продукция агрохолдинга "Юбилейный" реализуется в трех фирменных магазинах "Юбилейный" и в 21 фирменном отделе, расположенном в крупных торговых центрах Тюмени, в том числе 11 из них открыты в 2020 году.