Объем платежей населения через интернет в Тюменской области увеличился в 6 раз

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492 млн операций по безналичной оплате товаров и услуг совершили жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2020 году. Их сумма, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, превысила 1,7 трлн рублей, это в шесть раз больше, чем годом ранее.

Данный рост, в основном, объясняется влиянием пандемии, когда перемещения граждан были ограничены, а торгово-сервисные точки были закрыты и перевели свою деятельность в онлайн.

"Держатели платежных карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг, - отмечено в сообщении, - количество таких операций выросло на 15%, в то время как снимать наличные деньги граждане стали на 23% реже".

Набирает популярность оплата при помощи смартфонов: объем таких операций за год увеличился более чем в 2 раза и достиг 18 млрд рублей. Это объясняется удобством безналичных расчетов, распространением технологий бесконтактной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона увеличилось за год на 20% и составило 118 тыс. шт.

В целом за 2020 год жители большой Тюменской области совершили 1,8 млрд операций с платежными картами на сумму почти 4 трлн рублей. Количество платежных карт в регионе превысило 9 млн штук, их число увеличилось на 10%.