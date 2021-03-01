Интеллектуальный турнир "Покорение Сибири" соберет 60 команд знатоков

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области (архив) | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области (архив)

28 студенческих и 32 школьные команды соберутся на Межрегиональном фестивале по интеллектуальным играм "Покорение Сибири", который состоится в Тюмени 27 марта.

Фестиваль пройдет в необычном формате. Участники будут играть одновременно на семи площадках города, рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин. Среди мест, где развернутся состязания, значатся ТИУ, ТюмГУ, мультицентр "Контора пароходства", гимназия №12, Студенческий центр Тюменской области.

На турнир заявились сборные из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Москвы, Томска, Челябинска, Перми, Нефтеюганска, Сургута, Екатеринбурга, Кургана, Чернушки и ЯНАО.

В программу вошли 45 вопросов игры "Что? Где? Когда?", раздаточные конкурсы "Мультиигры" и "Брейн-ринг". Победителей определят среди учащихся школ, университетов и колледжей отдельно.

Лучшим вручат кубки, медали и дипломы, они также получат баллы, которые помогут сильнейшим командам попасть на чемпионаты России. .