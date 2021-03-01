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В Тюмени создали видеоролик к акции "Час Земли"

Общество, 12:25 26 марта 2021

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Видеоролик с призывами принять участие в акции "Час Земли" опубликуют представители Молодежной администрации Тюмени 27 марта.

"Ролик к "Часу Земли" выложим в нашем сообществе примерно в 15-16 часов. В нем мы расскажем о сути акции, призываем всех желающих принять участие в ней, выключив свет на час", – рассказал пресс-секретарь Молодежной администрации Тюмени Глеб Хорин.

Напомним, к международной акции "Час Земли" ежегодно присоединяется множество городов страны. Тюмень не стала исключением. 27 марта на час во тьму погрузятся мост Влюбленных и набережная Туры.

Также в акции примут участие сотрудники молодежного пространства "Город молодых" ЦВР "Дзержинец". Они отключат электричество с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.

Инна Пахомова

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# акция , молодежная администрация Тюмени , Час Земли

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