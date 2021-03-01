Прямой авиарейс свяжет Тюмень и Самару в апреле

| Фото: аэропорт Рощино ВК | Фото: аэропорт Рощино ВК

Прямой авиарейс "Самара -Тюмень" запустят в апреле. Соответствующее соглашение было подписано во время международной туристической выставки MITT, которая проходила в Москве, рассказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"С Самарской областью мы давно выстраиваем сотрудничество. Между нашими регионами много общего. В то же время мы можем предложить абсолютно разные туристические продукты. Рассчитываем, что будет выстроен турпоток из Тюмени в Самару и из Самары в Тюмень. В апреле - мае запланирован визит делегации министерства туризма Самарской области, планируем договоримся о более конкретных шагах", - уточнила она.

Кроме того, во время выставки MITT состоялись переговоры с туроператором компанией TUI. В итоге, Тюменская область подготовит ассортимент программ, которые сможет реализовывать этот туроператор. Также обсуждалась возможность запуска чартерных рейсов в тюменский регион.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин