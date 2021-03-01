Поликарпос Эфстатиу: грекам было бы интересно побывать в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – хорошее направление для внутреннего туризма в России. И иностранцам, в частности, грекам, было бы интересно посетить этот регион.

Об этом в ходе международной туристической выставки MITT, которая проходит с 16 до 18 марта в Москве, сказал директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

"Я уже много лет живу в России. Я был в вашем регионе, посетил Тюмень и Тобольск, проехал по разным городам области. Я был воодушевлен, мне очень понравилось у вас. Я в жизни такого никогда не видел. Считаю, что и другим грекам было бы интересно увидеть такое", – поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поликарпос Эфстатиу верит, что среди российских и греческих туроператоров есть те, кто заинтересованы в том, чтобы соединить Тюмень с Грецией. "Когда наладятся эти двусторонние отношения, многие греки захотят посетить ваш город. Есть желание работать в этом направлении, давайте дождемся, когда откроется рынок. Тогда мы уже сможем говорить об этом более конкретно", – поделился он.

Инна Пахомова