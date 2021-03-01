Туристы удивляются, почему в Тюмени нет нефти, но есть минеральные источники
О брендовых маршрутах рассказывают представители тюменской делегации посетителям крупнейшей международной выставки MITT, которая проходит в Москве с 16 до 18 марта.
Гости узнают много интересного об "Иператорском маршруте" ("Романовы в Сибири") и экскурсионном туре, посвященном термальным источникам. Москвичам и гостям из других регионов рассказывают обо всех достопримечательностях, которые есть в регионе.
"Второй день работаем на выставке. Гости задают много вопросов. Спрашивают, далеко ли лететь до Тюмени, почему здесь нет нефти, что за минеральные источники. Распространенные вопросы. Мы рассказываем, что лететь 2 часа 40 минут. Для многих это становиться настоящим открытием", – поделилась представитель тюменской туроператорской компании Виктория Голина.
Инна Пахомова