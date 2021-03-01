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Туристы удивляются, почему в Тюмени нет нефти, но есть минеральные источники

Общество, 18:00 17 марта 2021

ИА "Тюменская линия" Виктория Голина | Фото: ИА "Тюменская линия"

О брендовых маршрутах рассказывают представители тюменской делегации посетителям крупнейшей международной выставки MITT, которая проходит в Москве с 16 до 18 марта.

Гости узнают много интересного об "Иператорском маршруте" ("Романовы в Сибири") и экскурсионном туре, посвященном термальным источникам. Москвичам и гостям из других регионов рассказывают обо всех достопримечательностях, которые есть в регионе.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Второй день работаем на выставке. Гости задают много вопросов. Спрашивают, далеко ли лететь до Тюмени, почему здесь нет нефти, что за минеральные источники. Распространенные вопросы. Мы рассказываем, что лететь 2 часа 40 минут. Для многих это становиться настоящим открытием", – поделилась представитель тюменской туроператорской компании Виктория Голина.

Инна Пахомова

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# выставка , туризм

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