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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Греция начнет принимать туристов из России с середины мая

Общество, 10:21 18 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Греция планирует принимать российских туристов с 14 мая. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу на международной туристической выставки MITT, которая проходит в Москве с 16 до 18 марта.

"Министр туризма Греции Харис Теохарис провозгласил 14 мая датой открытия туризма в стране. Как он сказал в своем интервью в СМИ, если позволит эпидемиологическая ситуация, то мы готовы будем принять российских туристов даже раньше, чтобы успеть захватить майские праздники", – добавил Поликарпос Эфстатиу.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Греция будет ждать российских туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса, а также имеющих отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как отметил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ, в Греции население проходит вакцинацию быстрыми темпами, а работников туристической отрасли поставят прививки в ближайшие два месяца.

"Стоит сказать, что в Греции есть COVID-free территории, на которых нет и не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Речь идет о маленьких греческих островах. Мы приглашаем всех посетить нашу страну и наши острова", – заключил Поликарпос Эфстатиу.

Инна Пахомова

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# выставка , Греция , туризм

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