Юрченко объяснила, почему российские туристы едут в Крым

| Фото: с сайта Крымского туристского центра | Фото: с сайта Крымского туристского центра

Крымский полуостров обладает уникальным потенциалом. Сегодня он востребован как никогда. Об этом на туристической выставке MITT в Москве рассказала руководитель Крымского туристского центра Елена Юрченко.

"Когда мы в 2014 году вернулись в родную гавань, перед нами стояла задача максимально привлечь гражан РФ к туристическому потенциалу Крыма, рассказать туристам о том, как можно отдыхать дома. По итогам лета 2014 года в Крыму побывали четыре миллиона триста тысяч граждан России. Это была победа", – поделилась Елена Юрченко.

В 2014 году Елена Юрченко заняла пост министра курортов и туризма Республики Крым. Она отметила, что крымчане благодарны туристам, отдыхавшим в 2014 году, ведь благополучие каждой второй семьи Крымского полуострова зависит от результатов туристского сезона.

В 2021 году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз. Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики, соглашение о создании благоприятных условий развития туризма и продвижения туробъектов и маршрутов путем повышения их доступности на поездах подписано властями региона с компанией-перевозчиком на 27-й международной турвыставке MITT .

Инна Пахомова