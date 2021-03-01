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Московские чиновники знакомятся с туристической отраслью Тюменской области

Общество, 17:05 25 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Делегация московского комитета по туризму оценит туристический потенциал Тюменской области. В программе визита - посещение термальных комплексов и источников, осмотр достопримечательностей Тобольска. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала директор регионального агентства туризма и продвижения Мария Трофимова.

"Во время международной туристической выставки MITT мы наметили планы по взаимному продвижению. Московская агломерация, как самый большой туристический хаб, очень интересна с точки зрения направления туристических потоков из Москвы в регионы, в том числе в Тюменскую область", - уточнила она.

Во время выставки была достигнута договоренность об ответном визите. Для московских гостей подготовили презентацию туристических ресурсов.

Фото: Visit Tyumen

"Мы покажем наши территории, туристический потенциал Тюмени, термальных комплексов и источников. Во время деловой части запланировано обсуждение коммуникационной стратегии, презентация возможностей продвижения Тюменской области. Это позволит нам определить через какие каналы будет проходить продвижение на московскую агломерацию", - подытожила Трофимова.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин

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# Мария Трофимова , термальные источники , туризм

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