В Тобольске запустили мобильный аудиогид по достопримечательностям города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршрут нового мобильного аудиогида проложен по туристическому маршруту Тобольска и знакомит с основными достопримечательностями города.

Об этом на презентации аудиогида "Городские легенды" рассказала председатель городского комитета по развитию туризма Наталья Журавлева. По ее словам, на данный момент это самый полный аудиогид по Тобольску.

"Первая ассоциация с легендами - это что-то придуманное. Но мы в это слова вкладывали значение - легендарный. Легендарные достопримечательности и люди Тобольска. Например, в аудиогиде есть рассказ, посвященный Софийско-Успенскому собору, который был первым каменным зданием на территории Сибири. Истории Петра Ершова и Федора Достоевского", - говорит Наталья Журавлева.

Мобильный путеводитель объединяет 16 знаковых культурно-исторических объектов. Общая протяженность маршрута составляет 4,5 км. Начинается экскурсия от Храма Пресвятой Троицы и заканчивается у памятника женам декабристов. Туристы посетят Тобольский кремль, Гостиный двор, познакомятся со святынями Софийско-Успенского собора, узнают историю создания Тюремного замка и прогуляются по деревянной лестнице Прямского взвоза.

Онлайн-проект "Городские легенды" стал подарком Тобольску от компании МТС.

"Внутренний туризм становится все более популярным среди россиян, в том числе жителей Тюменской области. Объемы мобильного трафика в Тобольске говорят о росте количества гостей, которые приезжают познакомиться с городом. Аудиогид несет образовательную функцию и доступен всем желающим. Уверен, что и местным жителям, и гостям города понравится изучать город с мобильным экскурсоводом, которым может стать любой смартфон", – рассказал директор филиала компании в Тюменской области Евгений Малыхин.

Пройти всю экскурсию "Городские легенды" со смартфоном можно за 1,5-2 часа, а скачать – бесплатно в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me. Каждая локация снабжена подробным описанием, а начать путешествие можно из любой точки маршрута.

Евгений Новоселов