На ремонт и реставрацию жилья и соцучреждений Ишима направят средства из городского бюджета

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Ремонты в детском центре​ хореографического искусства, помещений коррекционной​ школы №3. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти и другие работы будут выделены средства из бюджета администрации Ишима.

Поправки в городской бюджет внесли депутаты городской думы на очередном заседании. Изменения коснулись расходной части главного финансового документа, она увеличивается, сообщает администрация муниципалитета.

Средства направят на благоустройство парка, прилегающего к территории городского Центра культурного развития, ремонт Привокзальной площади.

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Внесение изменений в бюджет позволит выполнить благоустройство территории в районе цирковой студии "Мечта", провести реставрацию здания военкомата по ул. Луначарского и объекта культурного наследия "Гимназия женская, 1863 г., начало ХХ в.".

Решено, что ремонт пройдет на резервуаре чистой воды по ул. Свердлова, самотечном коллекторе по ул. Школьной и ремонт ул. Чехова.