Тюменьстат проводит сплошное обследование малых предприятий

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Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу проводит 2021 году сплошное обследование малых предприятий, чтобы определить, какое место в российской экономике занимает малый бизнес, сообщает ведомство.

Участие в нем является обязательным. Малые предприятия и микропредприятия просят предоставить в Тюменьстат отчет по форме № МП-сп, индивидуальным предпринимателям – отчет по форме № 1-предприниматель.

Отчеты можно заполнить на Еедином портале государственных услуг по 30 апреля 2021 года. Малый бизнес проконсультуруют по тел.: тел. 8 (3452) 39-30-37, доб. 1196, 1276, 1054.