  • 29 марта 202129.03.2021понедельник
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской филармонии пройдет концерт "Откуда появились бабочки"

Общество, 08:34 29 марта 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Детей и их родителей Тюменская филармония приглашает на концерт "Откуда появились бабочки". 25 апреля прозвучит музыкальная сказка детской писательницы Ксении Федоровой, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), артисты Тюменской филармонии и юные исполнители. Герои сказки - предприимчивые Лиса и Медведь, Ветерок, обитатели поляны и леса, бабушка Капустница и ее внуки-мотыльки. Начало в 12 часов.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте. Телефон для справок: 68-78-78.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:49 29.03.2021Средства гигиены и бытовую химию ждут от тюменцев в "Лавке добра"
08:34 29.03.2021В Тюменской филармонии пройдет концерт "Откуда появились бабочки"
08:21 29.03.2021Тюменские школьники вместе с родителями напишут пробный ЕГЭ
08:09 29.03.2021Тюменцев приглашают на конкурс волонтерских посадок леса