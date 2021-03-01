В Тюменской филармонии пройдет концерт "Откуда появились бабочки"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Детей и их родителей Тюменская филармония приглашает на концерт "Откуда появились бабочки". 25 апреля прозвучит музыкальная сказка детской писательницы Ксении Федоровой, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), артисты Тюменской филармонии и юные исполнители. Герои сказки - предприимчивые Лиса и Медведь, Ветерок, обитатели поляны и леса, бабушка Капустница и ее внуки-мотыльки. Начало в 12 часов.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте. Телефон для справок: 68-78-78.