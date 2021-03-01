Школьников Тюменской области приглашают в новый сезон "Большой перемены"

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Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Новый сезон стартует 26 марта, регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня, сообщает областной департамент образования и науки.

В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками участвовать смогут ученики 5-7 классов. 300 победителей в этой возрастной категории получат суперприз – "Путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно. Также впервые за победу будут бороться студенты учреждений среднего профессионального образования.

Педагоги, подготовившие финалистов среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Наставники победителей-старшеклассников и студентов получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 млн рублей. Победители среди учеников 8-10 классов и студентов также будут удостоены денежных призов, которые смогут направить на образование и саморазвитие.

Расширится и палитра вызовов "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти направлениям: "Создавай будущее!", "Твори!", "Расскажи о главном!", "Делай добро!", "Помни!", "Будь здоров!", "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Познавай Россию!". В новом сезоне к ним добавятся направления: "Открывай новое!", "Предпринимай!", и "Служи Отечеству!". Специальным треком проекта "Большая перемена" станет программа для родителей. В отдельном треке конкурса смогут принять участие иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России.

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. Участники продут тестирование решат кейсовые задания. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года.

В 2020 году в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более одного миллиона старшеклассников со всей России. Победителями стали 600 школьников. От Тюменской области приняли участие в конкурсе более 14 тыс. детей, пять из них вернулись домой с победой.