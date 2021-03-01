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Подсветку железнодорожного вокзала в Тюмени отключат в "Час Земли" в субботу

Общество, 16:34 26 марта 2021

портал "Тюмень - наш дом"

Архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение вокзалов на Свердловской железной дороге отключат в рамках ежегодной международной экологической акции "Час Земли" 27 марта, сообщает пресс-служба СвЖД.

С 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут без подсветки останутся вокзальные комплексы Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Сургута и др., некоторые административные здания, а также прилегающие к ним территории. Временно перестанут подсвечиваться здания диспетчерского центра управления перевозками, управления СвЖД и территория сквера им. Константина Бабыкина в Екатеринбурге, дворцы культуры железнодорожников в Екатеринбурге, Тюмени и Перми, объекты детских железных дорог и др. Всего в этом году в акции примут участие более 70 объектов магистрали.

Акцию "Час Земли" ежегодно в последнюю субботу марта проводит всемирный фонд дикой природы. Ее участниками выступают частные лица, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения. На один час они выключают свет и другие электроприборы, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования. Свердловская железная дорога впервые приняла участие в проекте в 2016 году.

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# СвЖД , Час Земли

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