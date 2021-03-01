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"Ямал СПГ" отгрузил 50 млн тонн сжиженного природного газа за три года

Экономика, 16:45 26 марта 2021

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

ОАО "Ямал СПГ" произвело отгрузку пятидесятого миллиона тонн сжиженного природного газа. Она отгружена на танкер ледового класса Arc7 "Николай Зубов", сообщает пресс-служба компании.

Напомним, первая отгрузка на Ямал СПГ прошла в декабре 2017 года. Предприятие ведет транспортировку продукции 15 танкерами класса Arc7 вместимостью более 170 тыс. кубометров каждый, а также 11 конвенциональными газовозами.

В 2020 г. на Ямал СПГ было произведено более 18 млн тонн газа, что составляет более 5% мирового рынка.

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# Ямал СПГ

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