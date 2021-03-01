Тюменские иностранные студенты расскажут о проблемах адаптации в России

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Студсовет Тюменской области запускает серию встреч с иностранными студентами. Ребята смогут рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться после переезда в Тюмень. Первая встреча состоится 29 марта в 18 часов 30 минут.

"Мы хотим создать интернациональный клуб, где иностранные студенты смогут познакомиться с новыми людьми, найти друзей и хорошо провести время. На встречах мы будем общаться, играть в настольные игры, знакомиться с культурой, проводить мастер-классы, но главной задачей будет — помочь адаптироваться к жизни в Тюмени", - рассказал член Студенческого совета Праджавал Нама.

Подробную информацию о последующих встречах, датах и месте проведения, можно узнать в группе Студсовета Тюменской области во ВКонтакте, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".